コメが品薄となり価格が高騰した“令和のコメ騒動”。しかし、2025年は収穫量も増えましたが、なぜか価格は高止まりしたまま。それがここにきてようやく変化が現れてきたようです。（買い物客）「もうちょっと下がってくれた方が助かりますね。子どもにはたくさん食べさせたいと思うんですけど、どうしてもよそう量が減ってきてしまって。」「やっぱり税込みで3500円になっていただければ少しは楽かな。」2年前から続いている“令