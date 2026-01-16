元乃木坂46で女優の久保史緒里が15日、自身のインスタグラムを更新。ブラックドレス姿のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】久保史緒里のドレス姿をもっと見る久保は投稿で、「映画『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶ありがとうございました。大切な人に、いま、会いたい、伝えたい、大切にしたい。愛する存在へ、心を寄せるきっかけとなりますように。2月6日公開です。よろしくお願いいた