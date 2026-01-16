新党「中道改革連合」が16日、立ち上がりました。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に新党誕生の裏側、「期待」と「不安」について聞きます。■“電撃”新党結成の舞台裏交渉を最前線で進めてきた関係者に話を聞きました。「公明党の連立離脱時点から狙っていた」と話していました。別の幹部は「電撃解散という刺激があって交渉が一気に進んだ」とも話しています。高市首相が早い解散を選んだ理由の1つが「野党に準備