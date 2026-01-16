7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、横原悠毅、影山拓也、松井奏、鈴木大河、椿泰我）が、20日深夜放送のFM大阪特別番組『IMP.のKISS OSA』（深1：00〜深1：55）のDJを務める。【全身ショット】全身ブラックスタイルでクールに登場したIMP.同番組は、IMP.がもっと“大阪のみなさん”にハマっていくために、クイズ企画に挑戦したり、昨年12月にリリースした2ndアルバム『MAGenter』を紹介していく55分番組となる。IMP.は、