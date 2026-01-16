元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。新しいカメラを買ったことを報告しました。 【写真を見る】【 村重杏奈 】「実は年始に奮発してカメラを買った」「さらにリアルなSHIGEをお届けできるかと思います！！」「実は年始に奮発してカメラを買った」という村重さんは、「使い方が分からなかったり、SDカード違ったりして手こずってたんですけどやっと手懐けました」と投稿。使いこなせ