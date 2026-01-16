中国の習近平国家主席はカナダのカーニー首相と会談し、関係改善の動きを加速させることで一致しました。これまで冷え込んでいた両国の関係を改善することで中国とカナダの思惑が一致した形です。習近平国家主席は16日午前、北京の人民大会堂でカーニー首相と会談しました。中国外務省の発表によりますと、会談で習主席は「中国とカナダの健全かつ安定した発展は両国の共通の利益に合致し、世界の平和と安定、発展と繁栄にも資する