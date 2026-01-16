片山財務相は16日の閣議後会見で、足もとで円安が続く中、「日米合意の中には、（為替）介入が含まれている。私は再三あらゆる手段を含めて断固たる措置はとらせていただくと言っている」と述べ、市場をけん制しました。また、昨年9月に発出した日米財務相共同声明に「介入に関する記載がある」とした上で、アメリカとの協調介入の可能性について、「協調なのかは書いていない。あらゆる手段は排除されないものと考える」とし、「