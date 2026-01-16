練習を公開したフィギュアスケート女子の千葉百音＝木下アカデミー京都アイスアリーナミラノ・コルティナ冬季五輪で初出場を果たすフィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）とペアの長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が16日、京都府宇治市の拠点のリンクで報道陣に練習を公開し、メダル期待の千葉は「スケートを始めた頃から夢の舞台。最高の演技を出し切ったと思えるように頑張る」と抱負を語った。昨年12月の