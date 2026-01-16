タレントの俳優の渡辺裕太（36）らが16日、都内で舞台「ウチの舞台がつまらない」の公開稽古を行った。取材会で、弟で俳優の渡辺拓弥が結婚を発表したことについて報道陣から「おめでとうございます」と触れられると「ありがとうございます。母親に対する面目が保たれました」とほっとした表情。一方で「弟がちゃんと発表するって言ったんですけど、僕、ラジオの生放送でポロッと言っちゃって、渡辺家ラインではざわつきまし