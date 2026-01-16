１５日午前１０時５０分頃、福岡県北九州市八幡西区木屋瀬３の須賀神社の倉庫から出火し、隣接する社務所と計２棟を全焼した。八幡西署によると出火当時、社務所に住む女性が建物内にいたが、逃げ出して無事だった。同署が出火原因を調べている。