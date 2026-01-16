タレントの村重杏奈（27）が16日、自身のXを更新。秘蔵ショットを披露し反響を呼んでいる。村重は「お父さん腹話術してますか？と言われた幼少期の写真」とつづり、赤ちゃん時代の自身と父との2ショットを公開。この投稿が大反響。コメント欄には「パパシゲ〜」「お父ちゃん案外イカつい」「お父様強そう」「バラエティで出すと間違いない写真だな」「さすがいいネタ持ってるなwww」などの声が寄せられ大盛上がりだった。