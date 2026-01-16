バレーボールＳＶリーグ男子の大阪ブルテオンは１６日、公式インスタグラムを更新。２月に行われる「ＢＬＵＴＥＯＮＦＡＳＨＩＯＮＷＥＥＫ−ＳＷＥＥＴ−」のアナザーカットを公開し、ファンの反響を呼んだ。パリ五輪代表だった山内晶大は、ＭＬＢニューヨーク・ヤンキースのキャップをかぶり、両手で頬を支える激カワポーズを披露。西田有志は淡いピンク色のジャケットを着こなし、さわやかな笑みを浮かべている。イ