1月16日放送のNHK『あさイチ』に出演した松山ケンイチが、SNS上で行っている取り組みについて語った。【関連】松山ケンイチ、田舎で農業にチャレンジするも…まさかの失敗「知らないで5年経っちゃって」番組内で、松山がSNS「X」で開催している“誰も傷つけない悪口選手権”に触れられ、一般人の投稿例として“あなた、人に嫌われる才能ないよ！”や、“やーい、お前の母ちゃんセレブ”などが紹介された。この企画について、松山は