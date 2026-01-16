JALグランドサービスは、自国の運転免許を持つ外国人グランドハンドリングスタッフが、日本の免許証に切り替えることなく制限区域内の運転許可証を発給する新制度の運用を、12月1日から成田国際空港で開始した。従来は、ジュネーブ条約に基づく国際免許証などの発給国以外の運転免許を持つ外国人が空港制限区域内で運転する場合、日本の運転免許証を取得する必要があった。免許の取得や切替えに大幅な時間を要することから、待機期