2016年に始まったルイ·ヴィトンとユニセフのパートナーシップは、今年で10年を迎えました。数字にすれば一行で語れてしまう年月ですが、その間に積み重ねられてきたのは、単発の寄付やキャンペーンではなく、継続するという選択そのものだといえます。その節目に、メゾンがあらためて提示したのが、「シルバー·ロックイット」ペンダントの限定ゴールドエディションです。これまでシルバーを基調として展開されてきたこの