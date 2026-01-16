立憲民主党と公明党は16日午後会見を開き、次の衆院選に向けて結成する新党の名前を「中道改革連合」とすることを正式に決めました。野党勢力が新たな枠組みのもとで挑む“超短期決戦”に、石川県内の陣営も対応に追われています。揃って姿を見せた立憲民主党の野田代表と、公明党の斉藤代表。「新党の名前は『中道改革連合』略して『中道』といたしました」立憲民主党・野田佳彦代表「右にも左にも傾かずに熟議を通して解を見出す