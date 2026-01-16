17日から始まる『大学入学共通テスト』を前に、県内の試験会場では準備が進められています。 新潟大学・五十嵐キャンパスでは、職員が看板を設置したり机に受験番号のシールを貼り付けたりするなど準備が進められていました。大学入学共通テストの県内の志願者数は8837人(去年比 +105人)で、新潟大学では約3700人が受験します。 また、今年からWEB出願になっていることから、受験票を忘れずにプリントアウトして持って