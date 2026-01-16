ディーンの卓越した守備はカブスでも重宝されるだろう(C)Getty Images現地時間1月13日、カブスは昨季ドジャースでプレーしたジャスティン・ディーンをウェーバーで獲得したと発表した。昨季終了後、戦力外が告げられたディーンは昨年11月にジャイアンツ加入が決定するも、球団のロースター枠調整の為、今年に入りDFAとなっていた。【写真】打球がフェンスとグラウンドの間に挟まったのをアピールするディーンを見るメジャーデ