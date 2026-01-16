「自分のスタイルで」 3月に開催されるWBC=ワールド・ベースボール・クラシックの追加メンバーとなる日本代表選手11人が1月16日に発表され、城北高校（熊本県山鹿市）出身でソフトバンクの牧原大成選手(33)が選ばれました。 【写真を見る】WBC ソフトバンク・牧原大成が2大会連続選出「自分のスタイルで思い切っていければ」 牧原選手は、前回大会は途中招集で世界一を経験しました。 内外野の複数