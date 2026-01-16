世界で最も重い柑橘類としてギネス世界記録にも登録されている八代地方特産「バンペイユ」の品評会が16日、八代市で行われました。ことしは八代市と氷川町の生産者が丹精込めて育てた34点が出品されました。 ■JA職員「（直径）23.0センチ」重さや大きさを競う「ジャンボの部」では3年前、重さ5.5キロのギネス記録が誕生しています。JAやつしろ管内では去年8月の記録的大雨や、その後長引いた猛暑の影響でバンペイユ約5000玉が