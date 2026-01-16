首位通過した小林陵侑＝16日（ロイター＝共同）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子札幌大会は16日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場で個人第17戦（ヒルサイズ＝HS137メートル）の予選が行われ、小林陵侑（チームROY）が139メートルを飛び、140.8点の首位で17日の本戦へ進んだ。53歳の葛西紀明（土屋ホーム）は55位で落選した。中村直幹（フライングラボラトリー）は9位、二階堂蓮（日本ビール）は10位、佐藤