１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬に輝き、史上最多の芝Ｇ１・９勝を挙げたアーモンドアイの初子となるアロンズロッド（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、次走は２月１４日の箱根特別（４歳上２勝クラス、芝２４００メートル）を視野に入れていくことになった。シルク・ホースクラブが１月１６日、公式ホームページで発表した。昨年１１月の南武特別で頭差の２着に敗れた後は、放牧先の福島・ノーザンファーム天