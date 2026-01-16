「最近なんだか会話が減った」「一緒にいてもドキドキしない」そう感じることが増えたなら、それは“倦怠期”のサインかもしれません。どんなカップルにも訪れるといわれるこの時期ですが、ここでの振る舞いしだいで、関係が深まるのか、さらに冷え込んでしまうのかが大きく変わります。今回は、倦怠期にやってはいけないことと、関係を修復し前向きに進むための具体的な対処法を紹介します。倦怠期のサイン倦怠期のサインって? 倦