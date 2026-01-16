石川県七尾市ののとじま水族館の復興のシンボルとして飼育されていた、ジンベエザメの「モモ」が15日、死んだことが分かりました。モモは、それまで飼育されていた2匹のジンベエザメが地震で死んだ後、おととしの秋、石川県志賀町の定置網に入り、復興のシンボルとして水族館にやってきました。今月9日からエサを食べなくなり、経過の観察を行っていましたが、15日、急激に体調が悪化し、正午過ぎに息を引き取ったということです。