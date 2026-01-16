４月１６日に後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」の対戦カード第２弾が発表され、Ｓａｒｅｅｅ（２９）が出場する「３ＷＡＹＭａｔｃｈ」にセンダイガールズプロレスリング（仙女）の橋本千紘（３３）の参戦が決まった。小橋は自身のＸ（旧ツイッター）で「発表します！！センダイガールズ・橋本千紘選手です。Ｓａｒｅｅｅ選手とはライバル関係にあり、こ