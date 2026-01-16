セブン‐イレブン・ジャパンは1月20日から順次、「町中華」をテーマにした新シリーズを、全国のセブン‐イレブンにて販売する。「町中華」をテーマにした新シリーズ ラインアップ今回、町中華の王道メニューを、電子レンジで温める弁当・カップ麺や、惣菜・カップデリなどの幅広いカテゴリーで合計8商品ラインアップする。「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」(429.84円)は、町中華の味わいを思わせる中華だしの風味が効いたカレ