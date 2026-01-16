プルデンシャル生命は2026年1月16日、同社の社員や元社員106人が架空の投資話を持ちかけるなどして、約500人から計約31億円を受け取っていたとする調査結果を発表した。これを受け、2月1日付けで間原寛代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）が辞任するとした。SNSでは、不適切行為を行った社員数の多さやその内容に驚く声が寄せられている。業務に関する事案は3人、被害額6000万円超同社発表によると、社員や元社員による不適切な