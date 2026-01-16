アリーナ整備検討会議に参加した大森雅夫 岡山市長 岡山市の新しいアリーナ整備の事業化が決定後、初めてとなる検討会議が16日、開かれました。市は2026年11月にも本体工事の予算案を議会に提案する方針を明らかにしました。 アリーナ整備検討会議には、岡山市の大森雅夫市長や経済界の代表らが参加。岡山市北区野田に整備を検討している新しいアリーナの事業化が決まったことを受け、市が今後