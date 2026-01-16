最大震度7の揺れが襲った阪神・淡路大震災から1月17日で31年になります。決して風化させてはいけない。福岡県内で、防災意識を高める取り組みが行われました。 1995年1月17日、最大震度7の揺れが襲った阪神・淡路大震災。兵庫県神戸市などで6434人が犠牲となりました。 あの日から31年。福岡県中間市の中間南小学校で行われたのは、最新のドローンを使った訓練です。訓練には、阪神・淡路大震災を知らない子どもたちも