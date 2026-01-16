来週20日(火)以降は日本列島に強烈な寒波が襲来し、長く居座る見通しです。日本海側を中心に雪が降り続き、北陸から山陰にかけて警報級の大雪になる恐れがあります。交通機関や道路に影響がでる可能性があるため、こまめに最新の情報を確認してください。明日17日(土)から18日(日)は北海道を中心に大雪に警戒明日17日(土)から明後日18日(日)にかけては、北日本で低気圧の影響を受けそうです。断続的に雪が降って、北海道の日本海側