15日未明に掛川市で起きたコンビニ強盗事件で、警察は、逃げた男の映像を公開し情報提供を呼び掛けています。商品をレジに置き、あたりをキョロキョロ見渡す男。店員を待っているのか落ち着きがないようにも見えます。これは、15日、掛川市子隣のコンビニで起きた強盗事件で、犯行直前の男の様子をとらえた映像です。警察によりますと、15日午前0時45分ごろファミリーマート掛川上内田店で男が包丁のようなもので女性