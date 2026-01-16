大の里（右）がはたき込みで若隆景を下す＝両国国技館大相撲初場所6日目（16日・両国国技館）横綱、大関陣は安泰。大の里は若隆景、豊昇龍は隆の勝をともにはたき込んで1敗を守った。新大関安青錦は関脇高安を寄り切り5勝目。高安は2敗目を喫した。大関琴桜は大栄翔を突き出し、連敗を2で止めて4勝目。平幕阿炎がただ一人の全勝となった。関脇霧島は一山本を押し出し、5勝1敗。小結対決は若元春が王鵬をうっちゃり初白星を挙げ