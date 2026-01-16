東京六大学野球リーグ、慶大4年の常松広太郎外野手が16日、自身の交流サイト（SNS）で米大リーグ、カブスとマイナー契約を結んだことを発表した。「長く険しい道だと思うが、楽しみながら一歩一歩はい上がります」などメジャー昇格への意気込みを記した。神奈川・慶応湘南藤沢高出身の右打者。昨年は春秋のリーグ戦で計4本塁打を放つなど主軸として活躍した。10月のプロ野球ドラフト会議で指名されず、米金融大手ゴールドマン