17日から始まる大学入学共通テストの会場となる、北海道・札幌市の北海道大学。受験番号を記した紙を机に貼るなど、試験本番への準備が進められていました。一方、高知県の空港も受験モードです。高知龍馬空港の1階ロビーには、学問の神様として知られる太宰府天満宮の巨大絵馬が置かれ、合格を祈る家族からのメッセージなどがつづられていました。絵馬を設置日本航空・矢野川芽衣さん：願いがかなうように願っている。受験シー