衆議院の解散･総選挙が間もなくやってきますが、去年夏の参議院選挙では、コメ問題が争点のひとつになりました。そこで、岡崎市の渡辺米穀店でこんな質問を聞きました。 【写真を見る】国に振り回されたコメ業界 衆議院解散･総選挙を前に米店が求めることは？ ｢米の議論も含めてやってほしい｣ （渡辺米穀店 渡邊正明店主）Q.次の選挙でコメ問題は争点になる？「ちょっと影が薄いような気がする。話題的にも、だいぶ少なくなって