言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！真面目なビジネス用語から、ユーモアあふれる伝統的な言葉まで、ギャップを楽しみながら正解を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うか□□っとこだい□□うひ□□う答えを見る↓↓↓↓↓正解：ひょ正解は「ひょ」でした。▼解説それぞれの言葉に「ひょ」を入れると、次のようになります。