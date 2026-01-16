Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月15日、自身のInstagramを更新。新曲「lulu.」MVのオフショットを公開した。 （関連：【画像】大森元貴、「森の精霊みたい」新曲「lulu.」MVのオフショット） Mrs. GREEN APPLEは、1月12日にフェーズ3の第1弾となる新曲「lulu.」を配信リリース。同日に公式YouTubeチャンネルでMVがサプライズ公開され、美しい大自然の中をミセスの3人が旅をする中、様々な人たちと出会う様子が