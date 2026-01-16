テレビアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」​が、2月7日（土）から期間限定で、東京・渋谷にある渋谷PARCOの6階「THE GUEST CAFEBY PARCO」にオープンする。【写真】どんな味か気になる〜！「麦わら塩ラーメン〜水水肉〜」などコラボメニュー詳細■珠玉の名シーンを再現今回オープンする「ONE PIECE CAFE GENE」​では、“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”をめぐる海賊たちの