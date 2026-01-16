Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡ÄºòÇ¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó(µýÇ¯54)¤ÎËå¡¢½÷Í¥¤ÎÃæ»³Ç¦¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥­¥ã¥¹¥È¾Ò²ð¡§µÌ²Öº»¿¥ Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÇÆæ¤á¤¤¤¿½÷À­¡£ ±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹³¦¤ÎÀµÅýÇÉ¥Ò¥í¥¤¥ó #Ãæ»³Ç¦ ¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦¡ØÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡×X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£Ñ³¤¤É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃæ»³Ç¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã