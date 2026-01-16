大学入学共通テストの試験会場でも、本番に向けた準備が進められています。 【写真を見る】大学入学共通テストあすは身分証を忘れずに！試験会場でも本番に向けた準備進む（山形） 矢野秀樹アナウンサー「午前１０時過ぎの山形大学小白川キャンパス。雨が降る中、正門入って直ぐの場所に看板が設置された。いよいよ受験シーズンの到来」 大学入学共通テストは、県内６つの会場で実施されます。県内の志願者数は