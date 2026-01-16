国道のトンネル工事のため運休していた新庄と酒田を結ぶJR陸羽西線がきょう、およそ3年8か月ぶりに運転を再開しました。 【写真を見る】国道トンネル工事で運休していたJR陸羽西線が運転再開鉄道ファンらは歓迎も赤字路線という現実をどうする（山形） けさJR新庄駅には午前6時すぎ、2両編成で陸羽西線の車両が到着しました。陸羽西線は国道47号「高屋道路」のトンネル建設工事に伴い、2022年の5月から全線で運休していました
