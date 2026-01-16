山形県内のインフルエンザの１定点医療機関あたりの患者数は７週連続で減少しました。依然としてＡ型が主流ですが、Ｂ型が増加してきています。 【写真を見る】【インフルエンザ】患者数は7週連続で減少依然としてA型が主流もＢ型が増加（山形） 県衛生研究所によりますと、今月１１日までの１週間で県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、２６８人でした。 人数は増加したものの、定点医療機関の