J2大宮は16日、鹿児島・神村学園高のFW日郄元（18）が加入すると発表した。165センチ、63キロの日郄は宮崎県出身。昨夏の全国高校総体（インターハイ）優勝に貢献して優秀選手に選出すると、12日まで行われた全国高校サッカー選手権では7得点を挙げて得点王と優秀選手に輝き、チームの初優勝と「夏冬2冠」に貢献した。24年から2年連続してU―17（17歳以下）日本高校選抜候補にも名を連ねている。日郄はク