ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）は１月16日、J２のサガン鳥栖からFW新川志音を完全移籍で獲得したと発表した。18歳の逸材は、クラブを通じて、次のようにコメントを発表している。 「こんにちは。新川志音です。シント＝トロイデンVVという素晴らしいクラブでプレーできることをすごく楽しみにしています。ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います！応援よろしくお願いします！」日