2月8日の投開票を軸に調整が進む衆議院選挙。各政党が臨戦モードとなる中、16日に熊本入りしたのが自民党の鈴木幹事長です。鈴木幹事長は立憲民主党と公明党による新党を批判しました。16日に開かれた自民党熊本県連の新春の集い。登壇したのは鈴木俊一幹事長。選挙を執りしきる重要な役割を担う人物です。 ■自民党・鈴木俊一幹事長「自民党と日本維新の会の連立の枠組み、結ばれた政策協議を国民がどう評価しているのか