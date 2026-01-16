指示役の男 犯行翌日に盗品を売却か 熊本市南区の質店で約560万円相当のネックレスなどが盗まれた事件で、犯行を指示した疑いで逮捕された男が、事件の翌日、盗んだとみられるネックレスなどを買取店で売っていたことが新たに分かりました。 【写真を見る】移送される谷口容疑者 窃盗などの疑いで逮捕された住所不定・無職の谷口遼真容疑者(31)は去年11月7日、熊本市南区南高江にある質店で、ネックレスやブレスレットなど12点