「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が16日、X（旧ツイッター）を更新。立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」について、自身の見解を明かした。「立憲と公明が合併し『中道改革連合』立憲の野田代表と公明党は元与党なので、現実的な中道路線を担えるとは思う」と書き出した。続けて「ただ、反原発で物価高も嫌という電気の作り方を知らないお花畑な人を抱えたままで、政策がまとまらないまま