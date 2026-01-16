吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：あす17日、あさって18日の加賀は晴れ間がありますが、能登はくもりでしょう。21日・水曜日からは本格的な雪になり、大雪警報の可能性があります。気象台の週間予報です。 小野：来週の21日・水曜日からは一気に気温が下がり、本格的な雪の予報です。吉道：最高気温が2度、3度、最低気温は氷点下の日も