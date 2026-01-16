男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が、素顔を公開し話題だ。１６日にインスタグラムで「今日も自分の髪が憎いです､､」とつづると、天然パーマのふわふわな髪の写真を披露。普段のように顔の白塗りはなく、サングラスをかけたスタイルになっている。「本日の天パ枯れたブロッコリーじゃないと髪の毛だよ」と説明された写真に、ファンからは「天パーの髪の毛も素敵だと思うなぁ」「ふわふわ