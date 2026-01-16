2025年6月、最高裁は2013～15年の生活保護基準の引き下げを違法とし、生活保護受給者に対する減額処分を取り消した。原告らはこの最高裁判決を前提として引き下げ前の基準への回復と差額の全額支給を求めていたが、国・厚労省は、独自の「再計算」に基づいて大幅に減額した支給額を算出し昨年末、2025年度補正予算に計上した。 司法の判断をないがしろにする対応に、日本弁護士連合会（日弁連）の元会長を含む約1300人の弁